Россиянин рассказал, как попал в рабство к цыганам и как оттуда выбрался

Я решил, что ~надо рискнуть и сбежать~. Хотя меня предупреждали, что тут ловят, догоняют и бьют, издеваются. Но попробовал уйти на свой страх и риск. После подъема я тихо вышел в сторону столовой и убежал через кусты. Подумал, что на автобусе или на попутке доберусь в Москву. Прошел мимо частных домов, встретил мужчину, спросил как до столицы доехать. А он мне сразу: «Ты сбежал, что ли?» Я решил, что он с ними заодно. Мы с ним только разошлись — по трассе уже ехала белая машина, а в ней две цыганки. Я сбежал на обочину. Автомобиль отъехал на 200 метров, увидели, что меня нет, развернулись и проехали мимо. Я снова вышел к домам, встретил девушку. Она сказала, что на автобусе можно доехать до Белева, а оттуда до Тулы и в Москву. Я подошел к остановке рядом с фермой и там ждал автобус.