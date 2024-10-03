Виталий Хоценко и делегация Республики Беларусь возложили цветы к Вечному огню

В Омск прибыла представительная делегация официальных и деловых кругов Республики Беларусь. В состав делегации входят заместитель министра промышленности Республики Беларусь, представители Минского областного исполнительного комитета во главе с Александром Турчиным, руководители крупнейших белорусских концернов и холдингов.
Программа совместных мероприятий обширна. Белорусская делегация посетит ряд омских предприятий, встретится с компаниями-партнерами, примет участие в открытии в Омске мультибрендовых центров белорусской техники.
Работа делегации началась сегодня. Первой точкой визита стал Парк имени 30-летия Победы. Члены Правительства Омской области и делегация Республики Беларусь возложили цветы к Вечному огню.
Шествие возглавили губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин.
Братские народы вместе шли огненными дорогами Великой Отечественной войны, несли колоссальные людские потери и добились победы над фашизмом. В главном мемориальном комплексе региона россияне и белорусы воздали почести мужеству и героизму павших защитников у Вечного огня и почтили память воинов минутой молчания.