Виталий Хоценко и делегация Республики Беларусь возложили цветы к Вечному огню

Братские народы вместе шли огненными дорогами Великой Отечественной войны, несли колоссальные людские потери и добились победы над фашизмом. В главном мемориальном комплексе региона россияне и белорусы воздали почести мужеству и героизму павших защитников у Вечного огня и почтили память воинов минутой молчания.