В школах Калининграда начали устанавливать датчики дыма от сигарет и вейпов

В школах Калининграда объявили войну курильщикам, начав устанавливать датчики дыма от сигарет и вейпов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Оборудование смонтировали в лицее № 23, в лицее № 35 заканчивают наладку техники. На очереди и другие учебные заведения.
«Если кто на перемене захочет перекурить в туалете, может сразу же параллельно готовиться к профилактической беседе в учительской — датчик в режиме реального времени передаст информацию в чат администрации школы. Таким образом вычислить нарушителя стало гораздо легче».