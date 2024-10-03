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В школах Калининграда начали устанавливать датчики дыма от сигарет и вейпов

Оборудование поставили в лицеях № 23 и № 35.

Источник: Комсомольская правда

В школах Калининграда объявили войну курильщикам, начав устанавливать датчики дыма от сигарет и вейпов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Оборудование смонтировали в лицее № 23, в лицее № 35 заканчивают наладку техники. На очереди и другие учебные заведения.

«Если кто на перемене захочет перекурить в туалете, может сразу же параллельно готовиться к профилактической беседе в учительской — датчик в режиме реального времени передаст информацию в чат администрации школы. Таким образом вычислить нарушителя стало гораздо легче».

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образование