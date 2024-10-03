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В Самарской области временно перекроют дорогу к туристическим маршрутам

В Самаре временно ограничат посещение смотровой площадки горы Отважной и Шишки.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области температурные качели сильно повлияли на местных жителей. Горожанам приходится не только подстраиваться под погоду, но и ограничить свои путешествия по лесу.

— Внимание! В субботу, 5 октября 2024, посещение смотровой площадки горы Отважной и Шишки будет ограничено, — отметили в пресс-службе национального парка «Самарская Лука».

Местных жителей попросили выбрать альтернативный маршрут. Напомним, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за риска возникновения лесных пожаров. Одно из происшествий произошло в Рачейском бору. Пожарные боролись с возгоранием 5 дней, вчера возгорание удалось локализовать.