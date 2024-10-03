Рейс Волгоград-Москва задержали в аэропорту из-за ограничений

Сегодня, 3 октября, рейс Аэрофлота SU1187 был задержан и вылетел из воздушной гавани Волгограда в 6−23 ч. Как сообщили V102.RU в пресс-службе волгоградского аэропорта, причиной этому были ограничения на использование воздушного пространства, введенные утром.