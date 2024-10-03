Отход от нормы — это всегда страшно

Одни, чтобы быть модными и не такими, как все, надевают лапы, маску и хвост. Другие дети хотят стать модными и для этого, наоборот, присоединяются к чужому мнению. Для меня как для матери, чей ребенок ненадолго этим увлекся, в первую очередь было важно, что дочь, присоединяясь к субкультуре, берет на себя все ее сопутствующие риски, в том числе становится объектом ненависти, которую эта культура вызывает у не входящих в нее сверстников. Так было со стилягами, хиппи, рокерами, нефорами, готами, эмо… Никто бы не подошел к ней в ресторане, не сказал бы, что ее ненавидит, если бы она не объявила на площадке себя квадробером. Объяснить это ребенку тоже очень сложно.