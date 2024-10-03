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Пермский «Молот» уступил противнику в заключительной домашнем матче

Матч завершился со счетом 3:4 в пользу тамбовцев.

Источник: БЕЛТА

Вчера, 2 октября, на базе спортивного комплекса «Молот» пермская хоккейная команда уступила сопернику из Тамбова. Матч завершился со счетом 3:4 в пользу тамбовцев. Об этом сообщает пресс-служба спортивного клуба.

«В голевой перестрелке уступаем “Тамбову” в заключительном матче домашней серии. Благодарим всех, кто поддерживал команду!», — написали представители клуба в социальных сетях.

Авторами забитых шайб из пермской команды стали: Арсений Ерохин, Виктор Пластинин и Рауль Акмальдинов.

Далее пермяков ждет подготовка к длинной серии выездных матчей. 8 октября «Молот» сразится с тульской «АКМ».