Всероссийский театральный парафестиваль проведут в Самаре с 4 по 6 октября

С 4 по 6 октября в Самаре пройдет всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей» (6+). В этом году он состоится в пятый раз, и в нем примут участие более 30 коллективов из 12 регионов страны.
— В постановках заняты люди с особыми возможностями здоровья, — прокомментировала пресс-служба министерства культуры Самарской области.
Самарцы и гости города смогут увидеть постановки коллективов из Вологодской, Пензенской, Самарской области, из Хабаровского и Пермского края, из Санкт-Петербурга