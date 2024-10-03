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Всероссийский театральный парафестиваль проведут в Самаре с 4 по 6 октября

Более 30 коллективов из 12 регионов России приедут на фестиваль в Самару.

Источник: Комсомольская правда

С 4 по 6 октября в Самаре пройдет всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей» (6+). В этом году он состоится в пятый раз, и в нем примут участие более 30 коллективов из 12 регионов страны.

— В постановках заняты люди с особыми возможностями здоровья, — прокомментировала пресс-служба министерства культуры Самарской области.

Самарцы и гости города смогут увидеть постановки коллективов из Вологодской, Пензенской, Самарской области, из Хабаровского и Пермского края, из Санкт-Петербурга и т. д. Вход на все спектакли — свободный.

театр