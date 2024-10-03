Добровольную регистрацию собак в Татарстане сделают обязательной

В ведомстве состоялось заседание экспертного совета Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам. Его участники рассмотрели законопроекты, согласно которым в республике с 1 января будущего, 2025 года добровольная регистрация собак сменится обязательной, а с 1 июля того же года будет введена административная ответственность за нарушение дополнительных требований к содержанию домашних животных на территории РТ (включая отсутствие такой регистрации).