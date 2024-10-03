Города Хабаровского края начали подключать к теплу

— С 3 октября, согласно постановлению городской администрации, начинается отопительный сезон в Комсомольск-на-Амуре. В других зонах централизованного теплоснабжения отопление планируется запустить в следующие даты: с 7 октября в Амурске, 10—15 октября в Советской Гавани, в Хабаровске начало сезона запланировано на 8 октября, но возможна корректировка даты, — рассказали в министерстве.