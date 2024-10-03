Города Хабаровского края начали подключать к теплу

Отопительный сезон начался в зонах централизованного теплоснабжения Хабаровского края. Первым из городов тепло получит Комсомольск-на-Амуре, сообщает министерство энергетики края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
— С 3 октября, согласно постановлению городской администрации, начинается отопительный сезон в Комсомольск-на-Амуре. В других зонах централизованного теплоснабжения отопление планируется запустить в следующие даты: с 7 октября в Амурске,
— В энергосистеме края в полном объеме завершены работы по ремонту магистральных тепловых сетей, а также энергетического и электросетевого оборудования, участвующего в запуске системы отопления. АО «Дальневосточная генерирующая компания» выполнен ремонт 23 единиц энергетического оборудования ТЭЦ, в полном объеме выполнен ремонт и реконструкция около 20 км магистральных тепловых сетей, — отметили в минэнерго.
В настоящее время филиал ПАО «Россети» «Хабаровское предприятие магистральных электрических сетей» и филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские электрические сети» завершают работы по ремонту линий электропередачи и электротехнического оборудования подстанций, а также расчистку просек воздушных линий электропередачи.
Напомним, что жителей северных районов края начали подключать к теплу в начале сентября. Отопительный сезон в населенных пунктах начинается при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха не выше 8 градусов тепла.