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Электросетевую компанию оштрафовали на 300 тысяч в Иркутской области

Жительнице вовремя не подключили свет в доме.

Жительница Усть-Удинского района обратилась за помощью к правоохранителям. Рассказала, что в ноябре 2023 года заключила договор с электросетевой компанией. Хотела, чтоб в ее доме наконец появился свет. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Однако организация не посчитала нужным выполнить условия соглашения. В обговоренный срок работа не была закончена и женщина, не став терпеть, написала заявление в правоохранительные органы.

— Прокуратура завела дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения управлением ФАС Иркутской области оштрафовал организацию на 300 тысяч рублей, — рассказали в ведомстве.

Теперь у жительницы Усть-Удинского района появился свет, дом присоединили к электросетям.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что два иностранца избили жителя Иркутска. За это отправятся в колонию.