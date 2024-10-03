Электросетевую компанию оштрафовали на 300 тысяч в Иркутской области

Жительница Усть-Удинского района обратилась за помощью к правоохранителям. Рассказала, что в ноябре 2023 года заключила договор с электросетевой компанией. Хотела, чтоб в ее доме наконец появился свет. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Однако организация не посчитала нужным выполнить условия соглашения. В обговоренный срок работа не была закончена и женщина, не став терпеть, написала заявление в правоохранительные органы.
— Прокуратура завела дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения управлением ФАС Иркутской области оштрафовал организацию на 300 тысяч рублей, — рассказали в ведомстве.
Теперь у жительницы Усть-Удинского района появился свет, дом присоединили к электросетям.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что два иностранца избили жителя Иркутска. За это отправятся в колонию.