Электросетевую компанию оштрафовали на 300 тысяч в Иркутской области

Жительница Усть-Удинского района обратилась за помощью к правоохранителям. Рассказала, что в ноябре 2023 года заключила договор с электросетевой компанией. Хотела, чтоб в ее доме наконец появился свет. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.