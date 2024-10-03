В Красноярске стартовал 12-й межрегиональный медиафорум «Енисей»

«Мы должны показывать всем нашим гостям, что в Сибири создаются комфортные условия, что здесь много интересных молодых ребят, которые точно понимают, чего они хотят здесь добиться», — обратился к участникам форума губернатор Красноярского края Михаил Котюков. «Нам нужно формировать позитивный облик и образ наших городов. Формируя образ нашего будущего. И помнить о том, что сила — в правде».