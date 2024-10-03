В Красноярске стартовал 12-й межрегиональный медиафорум «Енисей»

В Красноярске 3 октября стартовал 12-й межрегиональный медиафорум «Енисей». Представители СМИ, блогеры и медиаменеджеры будут обсуждать актуальные вопросы, стоящие перед современными журналистами.
Медиафорум включает в себя 40 тематических площадок и выступления более 30 федеральных экспертов, среди которых: блогер Дмитрий Пучков («Goblin»), директор департамента развития массовых коммуникаций Екатерина Ларина, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков.
Главные события форума будут проходить в Конгресс-холле Сибирского федерального университета.
«Мы должны показывать всем нашим гостям, что в Сибири создаются комфортные условия, что здесь много интересных молодых ребят, которые точно понимают, чего они хотят здесь добиться», — обратился к участникам форума губернатор Красноярского края Михаил Котюков. «Нам нужно формировать позитивный облик и образ наших городов. Формируя образ нашего будущего. И помнить о том, что сила — в правде».