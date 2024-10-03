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Более 100 домов Екатеринбурга остаются без теплоснабжения

В Екатеринбурге теплоснабжение подано в 98,5% многоквартирных домов.

Об этом сообщил замглавы города Владимир Гейко в эфире радио «Город FM».

Всего в столице Урала около восьми тысяч многоквартирных домов. На данный момент отопление нет в более 100 из них. Весь жилой фонд будет подключен к теплу к 7 октября.

Владимир Гейко отметил, что начисление за услугу будет происходить с фактической даты подачи тепла.

Уточнить дату подключения к теплу можно в ТСЖ или управляющей компании. Также можно обратиться в ЕДДС по номеру 005, администрацию района, Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

«МК-Урал» ранее писал, что на 1 октября в 70 муниципалитетах Свердловской области полностью включено теплоснабжение.

В регионе на то время отапливалось 1080 школ (98,7%), 1646 детсадов (99,4%), 1004 учреждений здравоохранения (98,7%), 91,4 млн квадратных метров жилья (92%).

ЖКХ