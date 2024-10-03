Роспотребнадзор оценил риск вспышки лихорадки Марбург в России

Марбург принадлежит к тому же семейству, что и вирус Эбола. Вирус вызывает геморрагическую лихорадку, летальность которой, по данным Всемирной организации здравоохранения, достигает до 88%. Передается при прямом контакте. Среди симптомов — высокая температура, сильная головная боль и недомогание, а также диарея, боли в животе и тошнота. Вакцины от данного вируса пока нет.