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В Ростове-на-Дону завершили ремонт дороги в переулке Тверском

В Ростове подрядчики закончили ремонт дороги протяженностью 535 п.м.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону строители завершили ремонт дороги в переулке Тверском. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Работы проводились в два этапа. Первый — это ремонт участка от улицы Белорусской до улицы Украинской. Его протяженность составила 335 п.м. Отметим, что работы были завершены еще в прошлом году.

В этом году подрядчики приступили ко второму этапу — это ремонт от улицы Вятской до улицы Украинской и от улицы Белорусской до переулка Тверского, 2. Протяженность этих участков составила 535 п.м.

— Выполнены работы по устройству щебеночного основания на проезжей части, установки бортового камня и поребрика, произведено устройство нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, обустроены тротуары, — рассказали в администрации.