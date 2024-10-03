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В Хабаровске перекрыта центральная улица, проехать может только спецтехника

В Хабаровске повторно перекрыли движение всех видов транспорта по улице Карла Маркса после пожара в краевом музыкальном театре. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Движение ограничено с 15:30 до 16:30 на участке от Дикопольцева до Льва Толстого. Проехать здесь сможет лишь тяжёлая спецтехника, которая будет устранять последствия возгорания.

«Объезд данного участка организован по пересекающим», — добавили в ГАИ.

Напомним, пожар в краевом музтеатре начался около 9 утра, к 12 часам открытое горение было локализовано на площади 4 тысячи квадратных метров. Пострадали трое сотрудников театра, одну женщину увезли в больницу для оказания медпомощи. На месте организован оперштаб под руководством губернатора Дмитрия Демешина.

пожары