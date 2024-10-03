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Кому-то придётся стирать и мыть посуду поздно вечером: Где в Кишинёве не будет воды в четверг, 3 октября — публикуем адреса

Где в Кишинёве не будет воды в четверг, 3 октября.

Сотни жителей столицы, Гратиешт и Гидигича останутся без воды.

О плановых отключениях на 3 октября сообщил поставщик услуги.

С 09.00 до 14.00 воды не будет у потребителей, проживающих по адресам:

  • бул. Дачия, 25−37 (в том числе с дробью).

С 09.00 до 14.00 воды не будет в Гратиештах по адресам:

  • ул. Л. Истрати, 2a;
  • ул. Приетенией, 20.

С 09.00 до 20.00 отключения запланированы по адресам:

  • ул. Узинелор, 227−249; 188−210;
  • сёла Бубуечь, Бык;
  • IP, Сидев, Кооператор, Ливада, Энергетик, Извораш, Каштан, Чирешар, Голубой огонёк.

С 09.00 до 18.00 воды не будет в коммуне Гидигич по улицам:

  • Коммуна дин Парис, И. Солтыс, Б. Главан, Штефана чел Маре, Мирча чел Бэтрын.

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