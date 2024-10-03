Кому-то придётся стирать и мыть посуду поздно вечером: Где в Кишинёве не будет воды в четверг, 3 октября — публикуем адреса

Сотни жителей столицы, Гратиешт и Гидигича останутся без воды.
О плановых отключениях на 3 октября сообщил поставщик услуги.
С 09.00 до 14.00 воды не будет у потребителей, проживающих по адресам:
- бул. Дачия, 25−37 (в том числе с дробью).
С 09.00 до 14.00 воды не будет в Гратиештах по адресам:
- ул. Л. Истрати, 2a;
- ул. Приетенией, 20.
С 09.00 до 20.00 отключения запланированы по адресам:
- ул. Узинелор, 227−249; 188−210;
- сёла Бубуечь, Бык;
- IP, Сидев, Кооператор, Ливада, Энергетик, Извораш, Каштан, Чирешар, Голубой огонёк.
С 09.00 до 18.00 воды не будет в коммуне Гидигич по улицам:
- Коммуна дин Парис, И. Солтыс, Б. Главан, Штефана чел Маре, Мирча чел Бэтрын.