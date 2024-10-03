Боялся потерять ногу: новосибирские хирурги спасли пациента с осколком

Нейрохирурги ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна в Новосибирске спасли пациента с осколочным ранением ноги. Мужчина испытывал сильные боли, ходил с тростью. Подробности рассказали в пресс-службе медучреждения.
Сообщается, что житель Алтайского края Виктор получил ранение в конце 2023 года. Местные врачи удалили ему несколько фрагментов осколков, но остался один, который засел глубоко в ноге. По словам мужчины, он не мог нормально разогнуть ногу, она немела и слабела, тяжело давалась ходьба.
Барнаульские медики посоветовали обратиться в институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна. Новосибирские врачи нашли у пациента изолированную травму седалищного нерва.
«Используя микроскоп и под контролем нейрофизиологического мониторинга, согласно предоперационной ультразвуковой разметке выполнен невролиз седалищного нерва, выделен малоберцовый и большеберцовый нервы», — говорится в сообщении пресс-службы ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна.
«Операция прошла вполне идеально — я на следующий день встал и пошёл без тросточки, что меня очень удивило, было очень непривычно», — пресс-служба медучреждения цитирует пациента Виктора.
Теперь мужчине нужны отдых и восстановление. А вот осколок он решил оставить себе на память.