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Боялся потерять ногу: новосибирские хирурги спасли пациента с осколком

Из-за ранения мужчина испытывал страшные боли и ходил с тростью.

Источник: Getty Images/Unsplash

Нейрохирурги ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна в Новосибирске спасли пациента с осколочным ранением ноги. Мужчина испытывал сильные боли, ходил с тростью. Подробности рассказали в пресс-службе медучреждения.

Сообщается, что житель Алтайского края Виктор получил ранение в конце 2023 года. Местные врачи удалили ему несколько фрагментов осколков, но остался один, который засел глубоко в ноге. По словам мужчины, он не мог нормально разогнуть ногу, она немела и слабела, тяжело давалась ходьба.

Барнаульские медики посоветовали обратиться в институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна. Новосибирские врачи нашли у пациента изолированную травму седалищного нерва.

«Используя микроскоп и под контролем нейрофизиологического мониторинга, согласно предоперационной ультразвуковой разметке выполнен невролиз седалищного нерва, выделен малоберцовый и большеберцовый нервы», — говорится в сообщении пресс-службы ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна.

Нейрохирургам удалось восстановить анатомическую целостность и расположение нерва. Для удаления осколка размером 1,28 см на 4,69 мм врачи использовали электронно-оптический преобразователь.

«Операция прошла вполне идеально — я на следующий день встал и пошёл без тросточки, что меня очень удивило, было очень непривычно», — пресс-служба медучреждения цитирует пациента Виктора.

Теперь мужчине нужны отдых и восстановление. А вот осколок он решил оставить себе на память.

здоровье