Боялся потерять ногу: новосибирские хирурги спасли пациента с осколком

Сообщается, что житель Алтайского края Виктор получил ранение в конце 2023 года. Местные врачи удалили ему несколько фрагментов осколков, но остался один, который засел глубоко в ноге. По словам мужчины, он не мог нормально разогнуть ногу, она немела и слабела, тяжело давалась ходьба.