В Красноярске продолжается ремонт детской библиотеки «Жар-птица»

В красноярском Солнечном продолжается ремонт детской библиотеки «Жар-птица». О ходе работ рассказали в мэрии. Напомним, что библиотека закрылась на капитальный ремонт в июле 2024 года.
В помещении уже положили новый кафель, полностью заменили электропроводку, отремонтировали систему водоснабжения и канализации, установили новые перегородки. Сейчас рабочие занимаются штукатуркой и отделкой стен.
Обновление проходит в рамках краевого проекта «Библиотеки будущего». Из краевого бюджета выделили 32,5 миллиона рублей, ещё более 3,5 миллионов — средства городского бюджета. На эти деньги не только «откапиталят» библиотеку, но и приобретут технику, мебель, оборудование и новые книги. В «Жар-птице» появятся книжный зал, гостевая, игровая и зоны тихого чтения. Стены украсят персонажами книжных героев.
Модернизацию библиотеки планируют завершить в конце ноября 2024 года.