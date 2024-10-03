В Красноярске продолжается ремонт детской библиотеки «Жар-птица»

Обновление проходит в рамках краевого проекта «Библиотеки будущего». Из краевого бюджета выделили 32,5 миллиона рублей, ещё более 3,5 миллионов — средства городского бюджета. На эти деньги не только «откапиталят» библиотеку, но и приобретут технику, мебель, оборудование и новые книги. В «Жар-птице» появятся книжный зал, гостевая, игровая и зоны тихого чтения. Стены украсят персонажами книжных героев.