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Новые особенные автобусные маршруты появятся в Астане

В Астане с 6 октября появятся новые экспресс-маршруты № 501 и № 502, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как рассказали 3 октября в CTS, работа экспресс-маршрутов направлена на быстрые и комфортные поездки, сокращение времени в пути и повышение качества пассажирских перевозок в столице.

Сообщение маршрутов:

№ 501 экспресс — ул. 150-летие Абая — Международный аэропорт; № 502 экспресс — Железнодорожный вокзал — ЖК «Бағыстан».

Каждый экспресс-маршрут будут обслуживать восемь автобусов с интервалом движения 14−20 мин.

Стоимость проезда в них составит 250 тг.

«Новые маршруты охватят основные транспортно-пересадочные хабы столицы, а также социально значимые объекты. Со схемами можно ознакомиться на странице Instagram* CTS в Tаplink», — отметили в компании.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.