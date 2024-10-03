Новые особенные автобусные маршруты появятся в Астане

Как рассказали 3 октября в CTS, работа экспресс-маршрутов направлена на быстрые и комфортные поездки, сокращение времени в пути и повышение качества пассажирских перевозок в столице.
Сообщение маршрутов:
№ 501 экспресс — ул. 150-летие Абая — Международный аэропорт; № 502 экспресс — Железнодорожный вокзал — ЖК «Бағыстан».
Каждый экспресс-маршрут будут обслуживать восемь автобусов с интервалом движения 14−20 мин.
Стоимость проезда в них составит 250 тг.
«Новые маршруты охватят основные транспортно-пересадочные хабы столицы, а также социально значимые объекты. Со схемами можно ознакомиться на странице Instagram* CTS в Tаplink», — отметили в компании.
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