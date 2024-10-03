Эксперты назвали топ-20 невостребованных профессий в Иркутской области

За первое полугодие этого года в Приангарье спрос на персонал увеличился на 18%. Сравнивали с аналогичным периодом прошлого года. В целом по стране эта цифра достигла 23%. При этом люди на 18% чаще стали искать работу, а по России на 12%. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе hh.ru.
Сейчас в регионе на одну вакансию приходит около 3,4 резюме (по стране 3,6). Данная цифра ниже установленной нормы, которая находится в диапазоне 4 — 7,9 резюме на вакансию.
Специалисты определили, какие специалисты относятся к наиболее дефицитным в Иркутской области. Рейтинг составляли по итогам сентября.
— Меньше всего люди хотят взыскивать задолженности (на одну вакансию приходится лишь 0,5 резюме), токари (0,9), врачи, повара и дворники (по одному), — рассказывают специалисты hh.ru.
Помимо этого в список вошли маляры, лишь 1,2 резюме на вакансию. У сварщиков и машинистов по 1,3 резюме. Затем идут электромонтажники (1,4), автослесари и автомеханики (1,5). У обычных слесарей 1,7 резюме, а у агентов по недвижимости и продавцов — 1,8.
Также отметили, что администраторы магазина или торгового зала, главврачи и завотделением, разнорабочие, водители и операторы станков с ЧПУ отправляют от 2 до 2,5 резюме на вакансию.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что педагоги Приангарья могут досрочно уйти на пенсию, если их трудовой стаж достиг 25 лет.