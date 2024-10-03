Эксперты назвали топ-20 невостребованных профессий в Иркутской области

За первое полугодие этого года в Приангарье спрос на персонал увеличился на 18%. Сравнивали с аналогичным периодом прошлого года. В целом по стране эта цифра достигла 23%. При этом люди на 18% чаще стали искать работу, а по России на 12%. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе hh.ru.