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Более 70 придомовых территорий благоустроены в Уссурийске в 2024 году

Комиссии уже приняли сданные подрядчиками объекты.

Источник: Соцсети

В Уссурийске завершилась приемка дворовых территорий, которые в этом году благоустраивали по муниципальной программе «100 дворов Уссурийска», а также по краевым и региональным проектам. Кроме того, ТОСы Уссурийского городского округа, победившие в рамках конкурса грантов на благоустройство, также приводили в порядок свою территорию.

Всего в 2024 году в Уссурийске в рамках программы «100 дворов Уссурийска» и по проекту «Благоустройство Дальневосточных дворов» ремонтировали 56 дворов. По этим программам все работы уже завершены. Еще 18 грантов получили ТОСы и инициативные группы граждан.

В рамках муниципальной и федеральной программ были сданы комиссиям по приёмке объекты Полушкина, 136, Агеева, 58, Садовая 12, Кирова, 48-а и 50-а, на Новоникольском шоссе, 3а, 3 г и по другим адресам.

«Итоговые работы принимают совместно сотрудники администрации Уссурийского городского округ, стройконтроля, депутаты Законодательного собрания и города, представители общественности. Все имеющиеся замечания подрядчики исправляют», — сообщили в администрации УГО.

Недавно комиссия приняла работу во дворе дома по улице Советская, 91. Тут появился свежий асфальт, подрядчик предусмотрел уклон и обустроил водоотведение. Проезжая часть дороги во дворе значительно расширена, обновлены бордюры, над подъездами установлено освещение. Завершающим штрихом стал современный игровой комплекс.

«В рамках этих программ люди сами выбирают, что им надо сделать в первую очередь. В основном, это асфальтирование придомовых дорог, строительство или ремонт детских и спортивных площадок, озеленение территории», — рассказала начальник отдела контроля и управления жилищным фондом управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа Елена Ветчина.

Отдельно подают заявки на гранты ТОСы и инициативные группы граждан. В рамках краевого конкурса по благоустройству общественники могут получить до 1,5 млн руб. на реализацию своих задумок по улучшению территории. Например, именно благодаря ТОСу обновился двор на ул. Строительная, 5-в.

«Мы сделали проект, подали документы, и у нас все получилось. На каждом этапе нам помогали специалисты администрации Уссурийского городского округа», — поделились эмоциями жители дома.

«Создание комфортных условий для жизни горожан — одна из первоочередных задач для администрации округа», — подчеркнул глава Уссурийска Евгений Корж.

По словам главы УГО, работа по благоустройству дворов дает хорошие результаты и будет продолжена.

ЖКХ