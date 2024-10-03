Более 70 придомовых территорий благоустроены в Уссурийске в 2024 году

В Уссурийске завершилась приемка дворовых территорий, которые в этом году благоустраивали по муниципальной программе «100 дворов Уссурийска», а также по краевым и региональным проектам. Кроме того, ТОСы Уссурийского городского округа, победившие в рамках конкурса грантов на благоустройство, также приводили в порядок свою территорию.