Более 70 придомовых территорий благоустроены в Уссурийске в 2024 году

В Уссурийске завершилась приемка дворовых территорий, которые в этом году благоустраивали по муниципальной программе «100 дворов Уссурийска», а также по краевым и региональным проектам. Кроме того, ТОСы Уссурийского городского округа, победившие в рамках конкурса грантов на благоустройство, также приводили в порядок свою территорию.
Всего в 2024 году в Уссурийске в рамках программы «100 дворов Уссурийска» и по проекту «Благоустройство Дальневосточных дворов» ремонтировали 56 дворов. По этим программам все работы уже завершены. Еще 18 грантов получили ТОСы и инициативные группы граждан.
В рамках муниципальной и федеральной программ были сданы комиссиям по приёмке объекты Полушкина, 136, Агеева, 58, Садовая 12, Кирова, 48-а и 50-а, на Новоникольском шоссе, 3а, 3 г и по другим адресам.
«Итоговые работы принимают совместно сотрудники администрации Уссурийского городского округ, стройконтроля, депутаты Законодательного собрания и города, представители общественности. Все имеющиеся замечания подрядчики исправляют», — сообщили в администрации УГО.
«В рамках этих программ люди сами выбирают, что им надо сделать в первую очередь. В основном, это асфальтирование придомовых дорог, строительство или ремонт детских и спортивных площадок, озеленение территории», — рассказала начальник отдела контроля и управления жилищным фондом управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа Елена Ветчина.
Отдельно подают заявки на гранты ТОСы и инициативные группы граждан. В рамках краевого конкурса по благоустройству общественники могут получить до 1,5 млн руб. на реализацию своих задумок по улучшению территории. Например, именно благодаря ТОСу обновился двор на ул. Строительная, 5-в.
«Мы сделали проект, подали документы, и у нас все получилось. На каждом этапе нам помогали специалисты администрации Уссурийского городского округа», — поделились эмоциями жители дома.
«Создание комфортных условий для жизни горожан — одна из первоочередных задач для администрации округа», — подчеркнул глава Уссурийска Евгений Корж.
По словам главы УГО, работа по благоустройству дворов дает хорошие результаты и будет продолжена.