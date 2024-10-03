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Осадков не обещают в Хабаровском крае 4 октября

В некоторых районах температура опустится ниже нуля.

Сейчас в Трентоне: +14° 1 м/с 90% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

Опасных метеоявлений в Хабаровском крае 4 октября не прогнозируют. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в пятницу в регионе существенных осадков не ожидается. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В краевой столице — без осадков. ночью три-пять градусов, днем — 18−20. Ветер юго-западный от шести до 11 метров в секунду.

На юге — без существенных осадков. Ночью один-шесть градусов, днем — 16−21. Ветер юго-западный от пяти до 10 метров в секунду.

В центральной части — без осадков, от минус трех до плюс шести ночью и 14−21 днем. Ветер южный и юго-западный от четырех до 14 метров в секунду.

На севере Хабаровского края осадки обещают только в Охотском районе — дождь и мокрый снег. Ночью от минус двух до плюс семи, днем — от семи до 20. Ветер юго-западный от пяти до 12 метров в секунду, местами порывы до 15−20 метров в секунду.