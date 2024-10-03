Осадков не обещают в Хабаровском крае 4 октября

На севере Хабаровского края осадки обещают только в Охотском районе — дождь и мокрый снег. Ночью от минус двух до плюс семи, днем — от семи до 20. Ветер юго-западный от пяти до 12 метров в секунду, местами порывы до 15−20 метров в секунду.