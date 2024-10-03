«Заметно улучшит качество уборки снега»: в Уфе третью снегоплавильную установку хотят запустить в ближайшие месяцы

Сегодня утром, 3 октября, мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал на своей личной странице в социальных сетях о строительстве третьего снегоплавильного пункта.
Рабочие, по словам сити-менеджера, переустроили и вынесли коммуникации, залили бетон и соорудили сваи подпорной стены.
Власти намерены запустить установку до начала снегопадов. Общая производительность снегоплавильных установок на улице Сагита Агиша составит 2400 кубов/сутки. Это, считает Мавлиев, заметно улучшить качество, время уборки и вывоза снега.
Мэр также отметил, что параллельно прорабатывается возможность строительства снегоплавильных пунктов в других районах столицы Башкирии.