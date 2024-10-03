В Екатеринбурге вновь начнут работать пункты вакцинации в торговых центрах

Работать в уральской столице будет пять пунктов в ТЦ. Сделать прививку можно будет с 4 октября по 16 ноября по пятницам и субботам. Вакцинироваться смогут жители Екатеринбурга и региона старше 18 лет. При себе необходимо иметь полис и сертификат о прививках.