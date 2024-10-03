В Екатеринбурге вновь начнут работать пункты вакцинации в торговых центрах. Они откроются уже 4 октября. Об этом сообщили в правительстве Свердловской области.
Решение о возобновлении работы пунктов было принято по многочисленным просьбам свердловчан Министерством здравоохранения. За предыдущую неделю на Среднем Урале было зарегистрировано 36 тысяч случаев ОРВИ. В связи с этим вакцинация просто необходима для снижения уровня показателей.
— Призываю всех активно вакцинироваться, чтобы к сезону высокой заболеваемости сформировался иммунитет. Помните, что в общественных местах мы рекомендуем использовать одноразовые медицинские маски, особенно если у вас имеются признаки респираторных вирусных инфекций, — рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального Минздрава Александр Харитонов.
Работать в уральской столице будет пять пунктов в ТЦ. Сделать прививку можно будет с 4 октября по 16 ноября по пятницам и субботам. Вакцинироваться смогут жители Екатеринбурга и региона старше 18 лет. При себе необходимо иметь полис и сертификат о прививках.
Привиться можно будет еще и от гепатита В и дифтерии. Доступна будет и вакцина против гриппа.