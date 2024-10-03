Восемь электричек отменили на Кубани 3 и 4 октября

Так, 3 октября отменен вечерний поезд из Тихорецка в Кропоткин. А 4 октября отменяется отправление по маршрутам Кавказская — Тихорецкая в 06:04, 08:30 и 13:18, в обратном направлении в 06:11 и 08:29; а также Тихорецкая — Армавир-Туапсинский отправлением со станции Тихорецкой в 11:55, а обратно в 15:58.