Ростовским бизнесменам рассказали о предложении по разделению имущества

С помощью такого нововведения жизнь бизнесменов значительно бы упростилась. Сегодня по закону все имущество ИП рассматривается как единое целое без разделения на личное и коммерческое. Так в случае долгов или претензий к бизнесу под угрозу попадает все имущество предпринимателя, включая то, которое используется исключительно в личных целях.