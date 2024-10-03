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Ростовским бизнесменам рассказали о предложении по разделению имущества

В Госдуме предложили новый способ облегчить жизнь бизнесменов.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предложили личное и коммерческое имущество индивидуальных предпринимателей разделить на законодательном уровне. Об этом сообщили в NEWS.ru со ссылкой на председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова.

С помощью такого нововведения жизнь бизнесменов значительно бы упростилась. Сегодня по закону все имущество ИП рассматривается как единое целое без разделения на личное и коммерческое. Так в случае долгов или претензий к бизнесу под угрозу попадает все имущество предпринимателя, включая то, которое используется исключительно в личных целях.

— Такая ситуация создает атмосферу неопределенности и риска для бизнесменов, — сообщил спикер.

В результате предприниматель может не только лишиться права на налоговый вычет, но и получить штраф за неправильное декларирование дохода.