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Казахстан впервые принимает чемпионат мира по студенческому предпринимательству

Впервые в Казахстане проходит Enactus World Cup 2024, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

2 октября в Астане состоялась церемония открытия Чемпионата мира «Enactus World Cup 2024».

Чемпионат мира Enactus — самое важное событие года для тысяч студентов со всего мира. Развитие студенческого предпринимательства позволит активно вовлекать молодежь в социально-экономическую жизнь и откроет путь малому и среднему бизнесу.

На открытии торжественного мероприятия присутствовал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, который передал приветственные слова Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича.

Проект «Enactus World Cup» помогает молодым людям развивать лидерские качества. Будьте открыты, всегда активны и гибки. В ближайшие дни мы будем смотреть бизнес-проекты молодежи каждой страны, наполненные инновационными идеями. Нужно отметить, что проведение мирового чемпионата в столице страны — знаковое событие", — сказал он.

Enactus World Cup — мероприятие, которое объединяет тысячи студентов, предпринимателей, академических лидеров и руководителей корпоративного бизнеса из 33 стран мира. Собравшиеся гости сперва посетили культурную ярмарку более 3000 участников из 33 стран мира: США, Канады, Польши, Италии, Германии, Португалии, Южной Кореи, Индии, Бразилии. Национальные блюда на ярмарке, организованной командой жетысуских студентов «ENACTUS KAZAKHSTAN», были интересны иностранным гостям.

В завершение мероприятия Председатель Правления — Ректор Жетысуского университета им. И. Жансугурова Ермек Бурибаев выразил поддержку студентам университета, поднявшим синий флаг страны, и пожелал удачи на соревнованиях.