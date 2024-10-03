Казахстан впервые принимает чемпионат мира по студенческому предпринимательству

2 октября в Астане состоялась церемония открытия Чемпионата мира «Enactus World Cup 2024».
Чемпионат мира Enactus — самое важное событие года для тысяч студентов со всего мира. Развитие студенческого предпринимательства позволит активно вовлекать молодежь в социально-экономическую жизнь и откроет путь малому и среднему бизнесу.
На открытии торжественного мероприятия присутствовал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, который передал приветственные слова Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича.
Проект «Enactus World Cup» помогает молодым людям развивать лидерские качества. Будьте открыты, всегда активны и гибки. В ближайшие дни мы будем смотреть бизнес-проекты молодежи каждой страны, наполненные инновационными идеями. Нужно отметить, что проведение мирового чемпионата в столице страны — знаковое событие", — сказал он.
Enactus World Cup — мероприятие, которое объединяет тысячи студентов, предпринимателей, академических лидеров и руководителей корпоративного бизнеса из 33 стран мира. Собравшиеся гости сперва посетили культурную ярмарку более 3000 участников из 33 стран мира: США, Канады, Польши, Италии, Германии, Португалии, Южной Кореи, Индии, Бразилии. Национальные блюда на ярмарке, организованной командой жетысуских студентов «ENACTUS KAZAKHSTAN», были интересны иностранным гостям.
В завершение мероприятия Председатель Правления — Ректор Жетысуского университета им. И. Жансугурова Ермек Бурибаев выразил поддержку студентам университета, поднявшим синий флаг страны, и пожелал удачи на соревнованиях.