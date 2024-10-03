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Облачная и дождливая погода сохранится в Петербурге 3 октября

Температура в Северной столице в четверг составит от +9 до +11 градусов.

Сейчас в Трентоне: +14° 1 м/с 90% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

Погода в Петербурге полностью перестроилась на осенний лад. В городе 3 октября снова будет облачно и дождливо. Да и теплом природа не балует. Сегодня температура в Северной столице задержится на отметках от +9 до +11 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

— В четверг в Северной столице будет ощущаться влияние тыловой части уходящего на северо-восток циклона. Он сохранит в регионе преимущественно облачную погоду, местами пройдут небольшие дожди, а температурный фон окажется на один-два градуса ниже нормы, — указал синоптик.

Ветер будет дуть северо-восточного направления со скоростью от трех до восьми метро в секунду. Атмосферное давление поднимется до 763 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В пятницу, 4 октября, в Петербурге погода не изменится. Также ожидаются небольшие дожди и от +9 до +11 градусов.