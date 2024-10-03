Облачная и дождливая погода сохранится в Петербурге 3 октября

Погода в Петербурге полностью перестроилась на осенний лад. В городе 3 октября снова будет облачно и дождливо. Да и теплом природа не балует. Сегодня температура в Северной столице задержится на отметках от +9 до +11 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.