Облачная и дождливая погода сохранится в Петербурге 3 октября

Погода в Петербурге полностью перестроилась на осенний лад. В городе 3 октября снова будет облачно и дождливо. Да и теплом природа не балует. Сегодня температура в Северной столице задержится на отметках от +9 до +11 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
— В четверг в Северной столице будет ощущаться влияние тыловой части уходящего на северо-восток циклона. Он сохранит в регионе преимущественно облачную погоду, местами пройдут небольшие дожди, а температурный фон окажется на один-два градуса ниже нормы, — указал синоптик.
Ветер будет дуть северо-восточного направления со скоростью от трех до восьми метро в секунду. Атмосферное давление поднимется до 763 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
В пятницу, 4 октября, в Петербурге погода не изменится. Также ожидаются небольшие дожди и от +9 до +11 градусов.