Омские школьники смогут испытать свои знания на пробных ЕГЭ

ОмГУ имени Ф. М. Достоевского 13 октября проведет пробные ЕГЭ для школьников 10−11 классов из Омска и области. Университет проводит пробные экзамены для выпускников дважды в год.
Уже через десять дней старшеклассники смогут проверить свою готовность к экзаменам по русскому языку, математике, физике, химии, истории и обществознанию.
Родители учащихся смогут пообщаться с преподавателями вуза, а также получить советы по подготовке к предстоящим экзаменам. Помимо этого, они также смогут написать пробный ЕГЭ.
В следующий раз пробные ЕГЭ школьники и их родители смогут написать в апреле.