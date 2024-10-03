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Омские школьники смогут испытать свои знания на пробных ЕГЭ

Пробные экзамены пройдут 13 октября.

Источник: Комсомольская правда

ОмГУ имени Ф. М. Достоевского 13 октября проведет пробные ЕГЭ для школьников 10−11 классов из Омска и области. Университет проводит пробные экзамены для выпускников дважды в год.

Уже через десять дней старшеклассники смогут проверить свою готовность к экзаменам по русскому языку, математике, физике, химии, истории и обществознанию.

Родители учащихся смогут пообщаться с преподавателями вуза, а также получить советы по подготовке к предстоящим экзаменам. Помимо этого, они также смогут написать пробный ЕГЭ.

В следующий раз пробные ЕГЭ школьники и их родители смогут написать в апреле.