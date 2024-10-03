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В Хабаровске вновь перекрыли улицу Карла Маркса

В городе ликвидируют последствия пожара.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Хабаровска сообщает о том, что в городе снова перекрыли улицу Карла Маркса. Это сделано, чтобы техника без проблем проезжала на место пожара для ликвидации последствий. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Движение закрыли на один час — с 15:30 до 16:30 для всех видов транспорта.

«Вновь перекрыто движение всех видов транспорта по улице Карла Маркса от улицы Дикопольцева до улицы Льва Толстого, для бесперебойного подъезда тяжелой спецтехники в целях ликвидации последствий пожара», — сообщили в ГАИ Хабаровска.

Объезд участка организован по пересекающим улицам.

Напомним, музыкальный театр Хабаровского края загорелся утром 3 октября. Его площадь достигла четыре тысячи квадратных метров, взорвались четыре газовых баллона, пострадали трое человек.