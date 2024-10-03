В Хабаровске вновь перекрыли улицу Карла Маркса

Госавтоинспекция Хабаровска сообщает о том, что в городе снова перекрыли улицу Карла Маркса. Это сделано, чтобы техника без проблем проезжала на место пожара для ликвидации последствий. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".