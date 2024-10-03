Самолеты из закрытого аэропорта Казани отправили в Самару

Утром 3 октября был временно закрыт аэропорт Казани. С 06.00 по московскому времени он перестал принимать и отправлять самолеты до особого распоряжения. Такие меры приняли, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских судов.
— Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, — сообщили в Росавиации.
Три рейса из Омска, Челябинска и Хургады, которые летели в Казань, направили на запасные аэропорты в Самаре и Нижнекамске. Но в 07.45 аэропорт Бегишево (Нижнекамск) также был закрыт.