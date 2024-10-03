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Отопление включат в детских садах и больницах Гродно

3 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно включат отопление в детских садах и больницах. Об этом БЕЛТА сообщили в РУП «Гродноэнерго».

Источник: AP 2023

Как рассказали на предприятии, с сегодняшнего дня в связи с понижением температуры наружного воздуха Гродненский горисполком согласовал включение систем отопления в детских дошкольных учреждениях образования, школах, лечебно-профилактических учреждениях, музеях, архивах, библиотеках, гостиницах и больницах. При повышении температуры наружного воздуха выше 10 градусов отопление будет производиться в режиме протапливания.

Решение о старте отопительного сезона принимают органы исполнительной власти, ориентируясь на температурные режимы: на улице должно быть плюс 10 градусов и ниже на протяжении трех дней.

После объектов социальной сферы — на очереди квартиры и дома. Для этого должны установиться и продержаться в течение трех дней среднесуточные плюс 8 и ниже. Очередь административных, промышленных и других производственных зданий настанет после жилфонда.

ЖКХ