В Казахстане начали тестировать новые технологии для улучшения дорог

В Западно-Казахстанской и Актюбинской областях стартовали работы по анализу грунтов и тестированию стабилизаторов, внесенных в Единую базу дорожно-строительных материалов и новых технологий.
Особое внимание уделяется отечественным разработкам, которые прошли проверку и получили «желтый» и «зелёный» статус, что подтверждает их соответствие стандартам качества и безопасности.
«Казахстан делится на четыре почвенно-географические зоны: от солончаков до песчаных суглинков. Не существует универсального продукта, который одинаково эффективно работает на всех типах грунтов и в разных климатических условиях. Для каждой зоны требуется свой подход в выборе стабилизаторов. Ошибки в подборе материалов могут снизить эффективность проводимых работ и значительно ухудшить качество дорог» Ведущий инженер Управления новых технологий АО «КаздорНИИ» Асемгуль Ниғметова.
Исследования уже начались в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, где местные исполнительные органы выразили заинтересованность в научно-техническом сопровождении для улучшения качества автомобильных дорог и заключили соответствующий меморандум с учеными «КаздорНИИ». Специалисты «КаздорНИИ» проводят детальные тесты материалов для каждой климатической зоны, чтобы подобрать наиболее эффективные решения. По итогам исследований будут разработаны рекомендации для подрядных организаций по оптимальному использованию стабилизаторов для грута в зависимости от типа почвы и климатических условий. Это позволит улучшить качество дорожных оснований по всей стране и продлить срок службы дорог.