В Казахстане начали тестировать новые технологии для улучшения дорог

Исследования уже начались в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, где местные исполнительные органы выразили заинтересованность в научно-техническом сопровождении для улучшения качества автомобильных дорог и заключили соответствующий меморандум с учеными «КаздорНИИ». Специалисты «КаздорНИИ» проводят детальные тесты материалов для каждой климатической зоны, чтобы подобрать наиболее эффективные решения. По итогам исследований будут разработаны рекомендации для подрядных организаций по оптимальному использованию стабилизаторов для грута в зависимости от типа почвы и климатических условий. Это позволит улучшить качество дорожных оснований по всей стране и продлить срок службы дорог.