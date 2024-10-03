Благоустройство возле причалов «Кутузовский» и «Сити-Багратион» завершается

— Эти пристани расположены на набережной Тараса Шевченко, напротив делового центра Москва-Сити. Главная задача проекта — сделать удобные подходы к причалам для пешеходов и пассажиров, обустроить комфортное пространство для отдыха. В настоящее время работы вышли на финишную прямую — они выполнены на 95 процентов и будут полностью завершены в октябре, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
В рамках работ специалисты проложили кабельную канализацию протяженностью свыше трех километров, в нее убрали воздушные линии электропередачи и связи, обновили покрытие тротуаров вдоль реки и в сквере имени П. И. Багратиона на общей площади 3,5 тысячи квадратных метров, сделали дорожки с экологичным покрытием на месте протопов и существующих тропинок в зеленой зоне около причала «Кутузовский».
Кроме того, рабочие уложили асфальтовое покрытие площадью 127 тысяч квадратных метров на проезжей части набережной Тараса Шевченко, благоустроили сквер имени П. И. Багратиона, там заменили покрытие тротуаров, поставили уличные торшеры, привели в порядок цветники и разбили газон, установили скамейки-настилы недалеко от причала «Кутузовский». Также появилась новая спортивная площадка, говорится в публикации.
В районе причалов установят более 50 удобных лавочек, свыше 200 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками, наземные переходы оборудуем опорами контрастного освещения". В зоне работ будут сохранены все существующие зеленые насаждения, сейчас завершается обустройство газона площадью 38,3 тысячи квадратных метров и цветников. Поздней осенью дополнительно высадим более 50 деревьев и почти 400 кустарников.
Спортивный кластер и семейно-досуговый центр появятся на набережной музея-заповедника «Коломенское» на юге столицы.