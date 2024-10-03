Благоустройство возле причалов «Кутузовский» и «Сити-Багратион» завершается

— Эти пристани расположены на набережной Тараса Шевченко, напротив делового центра Москва-Сити. Главная задача проекта — сделать удобные подходы к причалам для пешеходов и пассажиров, обустроить комфортное пространство для отдыха. В настоящее время работы вышли на финишную прямую — они выполнены на 95 процентов и будут полностью завершены в октябре, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.