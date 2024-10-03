Под Воронежем разрушается 100-летняя школа: ученики боятся в нее ходить

Здание, построенное в 1929 году, находится в плачевном состоянии. Туалеты не функционируют, а зимой в классах температура как в леднике. Окна бесполезно уже заклеивать, щели просто запенивают. Некоторые помещения стали опасными для почти 500 детей. Второй корпус, которому уже больше 60 лет, также оставляет желать лучшего: полы с заплатками, следы сырости на потолках и разрушающиеся деревянные окна и двери.
Десять лет назад местные власти обещали отремонтировать второй корпус, а первый снести и построить взамен новое, комфортное здание для детей. Однако эти обещания так и остались невыполненными. Местные жители сообщили о ситуации на прямую линию Президенту.
К решению данной проблемы подключились представители Народного фронта.
— Мы обратились к губернатору Воронежской области Александру Гусеву с просьбой ускорить действия местных чиновников по обещанному ремонту Верхнехавской школы № 1.