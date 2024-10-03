Трентон
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске после ремонта открылся отдел № 1 ЗАГСА

Теперь отдел отвечает всем требованиям.

Источник: Комсомольская правда

Отдел службы записи актов гражданского состояния № 1 открылся в Иркутске после планового ремонта. Обновления в отделке помещений обошлись бюджету региона в 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает правительство Иркутской области.

В день торжественного открытия, которое прошло в обновленном церемониальном зале, руководитель службы ЗАГС Валерий Митусов вручил маленькому жителю Иркутска первый документ — свидетельство о рождении.

— После завершения ремонта отдел начал отвечать требованиям. Установлена стойка приема посетителей, оборудована кнопка вызова работников для людей с ограниченными возможностями. Помещения отдела стали современными и светлыми. Для комфортного нахождения в отделе установили кондиционер, на крыльце появился противоскользящее покрытие, — подчеркнул Валерий Митусов.

Всего по плану в 2024 ремонт трех отделов службы ЗАГС. В областном бюджете на это предусмотрено восемь миллионов рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Казачинско-Ленском районе на пожаре погиб человек.