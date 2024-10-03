В России в 2025 году изменят подход к вступительным экзаменам в вузы.

«Изменения было предложено вводить поэтапно, разделив приложение к приказу на две части. Первая часть, включающая в себя направления подготовки, по которым состав вступительных испытаний изменится незначительно, вступит в силу уже в 2025 году, а вторая часть, предполагающая существенные новации, — только в 2026 году», — подвёл итоги совещания министр.