В России в 2025 году изменят подход к вступительным экзаменам в вузы.

Инновации будут незначительными, масштабная реорганизация процесса готовится в 2026-м. Об этом на расширенном заседании общественного совета при Министерстве науки и высшего образования РФ заявил глава ведомства Валерий Фальков.
«Изменения было предложено вводить поэтапно, разделив приложение к приказу на две части. Первая часть, включающая в себя направления подготовки, по которым состав вступительных испытаний изменится незначительно, вступит в силу уже в 2025 году, а вторая часть, предполагающая существенные новации, — только в 2026 году», — подвёл итоги совещания министр.
Основные изменения ждут абитуриентов педагогических специальностей. Обязательными для них станут предметы, соответствующие будущим профилям. Например, тому, кто планирует стать учителем химии, в обязательном порядке понадобится сдавать ЕГЭ по этому предмету. А поступающим на экономику, менеджмент и управление персоналом потребуются знания иностранного языка.
Минобрнауки считает, что ЕГЭ по иностранному языку не нужен для приёма на большинство специальностей.