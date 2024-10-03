В Екатеринбурге пневмонией заболели 252 ребенка

УралПолитRu напоминает, что еще 25 сентября замруководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева сообщала, что в Екатеринбурге полностью на дистант переведены 3 школы, а также отдельно в 91 детском дошкольном учреждении закрыто 107 групп. Тогда она отметила, что в регионе доминирует риновирус, однако встречаются коронавирусы и аденовирусы.