В Воронеже приступили к локальному ремонту дорог

Напомним, что на более, чем 80 участков дорог, где уже начали выполнять ямочный ремонт, из областной казны выделили дополнительно 300 млн рублей (они будут освоены до конца года). Восстановление верхних слоев асфальтобетонного покрытия (в простонародье — ямочный ремонт) позволит улицам пережить зиму и минимизировать дальнейшие разрушения, да и автомобилистам будет гораздо комфортнее передвигаться по городу.