В Воронеже приступили к локальному ремонту дорог

Напомним, что на более, чем 80 участков дорог, где уже начали выполнять ямочный ремонт, из областной казны выделили дополнительно 300 млн рублей (они будут освоены до конца года). Восстановление верхних слоев асфальтобетонного покрытия (в простонародье — ямочный ремонт) позволит улицам пережить зиму и минимизировать дальнейшие разрушения, да и автомобилистам будет гораздо комфортнее передвигаться по городу.
Устранение локальных повреждений, ведущееся в каждом из шести районов города, выполняется как горячим методом, так и при помощи БЦМ. На данном этапе подрядная организация «картами» срезает старое покрытие, чтобы потом заполнить асфальтобетонной смесью.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, фрезерованию мешают находящиеся на проезжей части люки, которых оказалось довольно внушительное количество. Там, где они расположены, специалистам приходится снимать покрытие и выравнивать смотровые колодцы вручную. Это, соответственно, сказывается на сроках выполнения работ. Чтобы не создавать заторов на магистралях с интенсивным трафиком, работы выполняют в основном по ночам.
В городском управлении дорожного хозяйства отметили, что в Ленинском районе Воронежа уже отфрезеровали 49% покрытия от запланированного объема. В Железнодорожном районе выполнено 46% работ, в Советском — 37%, в Левобережном — 34%, в Центральном — 31% и 29% в Коминтерновском. По распоряжению мэра Сергея Петрина, подрядчики работают по отдельным участкам, чтобы как можно быстрее закрывать «карты».
Управление дорожного хозяйства мэрии извинилось перед воронежцами за вынужденные неудобства и попросило на дорогах, где идет ремонт, быть внимательными и взаимовежливыми.