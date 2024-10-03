На Кубани прошел Международный фестиваль «Театральная гавань»

Он собрал под своим крылом талантливых артистов 16 театральных коллективов из 11 регионов России, а также гостей из Норвегии и Азербайджана. Среди участников были театры из Севастополя, Майкопа, Таганрога, Иваново, Рязани, Калуги, Альметьевска, Нижнего Новгорода, Москвы, Петропавловска-Камчатского, а также из Баку и Осло. Такое разнообразие создало уникальную атмосферу, в которой смешались традиции и новаторские подходы к театральному искусству.