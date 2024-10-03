На Кубани прошел Международный фестиваль «Театральная гавань»

Он собрал под своим крылом талантливых артистов 16 театральных коллективов из 11 регионов России, а также гостей из Норвегии и Азербайджана. Среди участников были театры из Севастополя, Майкопа, Таганрога, Иваново, Рязани, Калуги, Альметьевска, Нижнего Новгорода, Москвы, Петропавловска-Камчатского, а также из Баку и Осло. Такое разнообразие создало уникальную атмосферу, в которой смешались традиции и новаторские подходы к театральному искусству.
Фестиваль предложил зрителям 23 театральных показа, охватывающих широкий спектр жанров и стилей. Классические комедии и драмы соседствовали с современными формами, такими как моноспектакли и мюзиклы в стиле рэп. Это разнообразие позволило каждому зрителю найти что-то по душе.
Для маленьких зрителей были организованы специальные спектакли, такие как «Сказка о царе Салтане» и «Маленький принц», которые не только развлекали, но и прививали любовь к театру с раннего возраста.
Особое внимание на фестивале было уделено молодежи. В рамках Специальной программы прошли встречи и выступления, которые стали платформой для обсуждения актуальных тем. Одним из ярких событий стал краснодарский проект «АВРОРА читает», где молодые артисты делились своими интерпретациями классических произведений. Также состоялась встреча с художественным руководителем Рэп-театра Львом Киселевым, который вдохновил молодежь на новые творческие свершения.
Как сообщают организаторы, в общей сложности на показах поприсутствовало более 15 тысяч человек.