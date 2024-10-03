Уфимские гаишники поймали мигранта с поддельными водительскими правами

В Уфе задержали мигранта-водителя с поддельными правами. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.
В минувший понедельник, 30 сентября, в отделение ДПС пришел 32-летний уроженец ближнего зарубежья с просьбой вернуть автомобиль, который до этого отправили на спецстоянку. В ходе проверки сотрудники дорожной полиции обратили внимание на то, что водительское удостоверение, которое предъявил мужчина, не соответствует требованиям: вместо чипа была приклеена фотография чипа. Иностранца доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
Руководитель ГАИ Башкирии напомнил, что за использование поддельных документов грозит уголовная статья.
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