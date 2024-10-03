Уфимские гаишники поймали мигранта с поддельными водительскими правами

В минувший понедельник, 30 сентября, в отделение ДПС пришел 32-летний уроженец ближнего зарубежья с просьбой вернуть автомобиль, который до этого отправили на спецстоянку. В ходе проверки сотрудники дорожной полиции обратили внимание на то, что водительское удостоверение, которое предъявил мужчина, не соответствует требованиям: вместо чипа была приклеена фотография чипа. Иностранца доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.