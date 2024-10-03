Треть ростовчан до 34 лет отказалась от наличных денег

Среди молодежи до 34 лет каждый третий уже решил отказаться от наличных, в то время как среди людей в возрасте 35−44 лет этот показатель составляет один из четырех. В группе старших респондентов (старше 44 лет) 21% не носит наличку, что означает, что каждый пятый также предпочитает безналичный расчет.