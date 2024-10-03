В Ростовской области сняли с мели судно, следующее в турецкий порт

В Ростовской области сняли с мели грузовое судно, следовавшее из Ростова-на-Дону в турецкий порт Самсун. Об этом сегодня, 3 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Как выяснилось, застрявший водный транспорт спасли еще вчера.
— В 22:15 буксиры сняли судно с мели, сейчас находится на рейде порта Азов, — прокомментировали в МЧС.
Напомним, грузовое судно со сталью зашло на мель днем 2 октября. Инцидент произошел на реке Дон в Азовском районе. По неподтвержденным данным, водный транспорт шел под флагом Вануату.