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В Ростовской области сняли с мели судно, следующее в турецкий порт

В Ростовской области застрявшее на мели судно отбуксировали в порт Азова.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сняли с мели грузовое судно, следовавшее из Ростова-на-Дону в турецкий порт Самсун. Об этом сегодня, 3 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Как выяснилось, застрявший водный транспорт спасли еще вчера.

— В 22:15 буксиры сняли судно с мели, сейчас находится на рейде порта Азов, — прокомментировали в МЧС.

Напомним, грузовое судно со сталью зашло на мель днем 2 октября. Инцидент произошел на реке Дон в Азовском районе. По неподтвержденным данным, водный транспорт шел под флагом Вануату.