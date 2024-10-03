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В омской «Меге» открылся магазин белорусского бренда Mark Formelle

Сейчас магазины известного бренда работают в семи странах.

Источник: Комсомольская правда

Первый магазин белорусского бренда одежды из трикотажа открылся в омской «Меге». Открытие магазина поспособствует развитию торгово-экономических отношений между Омской и Минской областями.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что это событие внесет вклад в сотрудничество между двумя союзными государствами.

«Во время визита в Беларусь в марте этого года мы сразу стали искать точки сопряжения, определять направления прикладного взаимодействия, а это всегда сфера бизнеса. Нам было предложено создать магазин белорусских товаров в Омске. Сегодня мы его открываем и это торговый объект. Будем и дальше развивать наше экономическое, гуманитарное взаимодействие и торговые связи», — рассказал Губернатор Виталий Хоценко.

Напомним, Соглашение о сотрудничестве Омской и Минской областей было подписано в марте на XI Форуме регионов Беларуси и России.