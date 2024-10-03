В омской «Меге» открылся магазин белорусского бренда Mark Formelle

«Во время визита в Беларусь в марте этого года мы сразу стали искать точки сопряжения, определять направления прикладного взаимодействия, а это всегда сфера бизнеса. Нам было предложено создать магазин белорусских товаров в Омске. Сегодня мы его открываем и это торговый объект. Будем и дальше развивать наше экономическое, гуманитарное взаимодействие и торговые связи», — рассказал Губернатор Виталий Хоценко.