Росстат назвал регион с самым дорогим бензином: побили рекорды

«Рост цен на бензин был зафиксирован в 55 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Приморском крае и Сахалинской области +0,8%», — говорится в сообщении пресс-службы Росстата.
С 24 по 30 сентября в среднем по стране средние цены на заправках на бензин выросли на 10 копеек — до 58,72 рубля за литр. АИ-92 стал дороже на четыре копейки (53,51 рубля), АИ-95 — на четыре копейки (58,83 рубля). АИ-98 стал дороже сразу на 50 копеек за неделю и теперь стоит 78,86 рубля за литр. Дизель подорожал на три копейки — 66,97 рубля за литр.
Лидер по ценам на топливо среди всех российских регионов — Сахалинская область: 71,89 рубля в среднем. АИ-92 стоит 66,07 рубля, АИ-95 — 71,05 рубля, АИ-98 — 88,88. Дизель продается в среднем за 87,13 рубля.
Второй регион, в котором цены выросли сильнее, Приморский край. Там, по данным Росстата, бензин сейчас в среднем стоит 59,29 рубля. АИ-92 — 56,56 рубля, АИ-95 — 59,29 рубля, АИ-98 — 67,56 рубля. Дизель продают за 71,77 рубля.
Для сравнения, в Москве средняя цена бензина — 59,91 рубля, дизеля — 66,22 рубля. В Петербурге бензин стоит в среднем 59,42 рубля, а дизельное топливо 67, 06 рубля.
Ранее сообщалось о том, что несколько городов ДФО стали лидерами рейтинга по размеру зарплат. Учитывалась не только средняя зарплата, но и покупательская способность населения.