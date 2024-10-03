Росстат назвал регион с самым дорогим бензином: побили рекорды

С 24 по 30 сентября в среднем по стране средние цены на заправках на бензин выросли на 10 копеек — до 58,72 рубля за литр. АИ-92 стал дороже на четыре копейки (53,51 рубля), АИ-95 — на четыре копейки (58,83 рубля). АИ-98 стал дороже сразу на 50 копеек за неделю и теперь стоит 78,86 рубля за литр. Дизель подорожал на три копейки — 66,97 рубля за литр.