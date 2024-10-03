В Иркутске неизвестные испортили новые уличные туалеты

В Иркутске неизвестные разрисовали и сломали новые уличные туалеты. Как сообщили в пресс-службе администрации города, пять модулей с возможностью использования людьми с ОВЗ установили в областном центре в летне-осенний период. С момента открытия их уже не один раз ломали и портили.