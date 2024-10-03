В Иркутске неизвестные испортили новые уличные туалеты

В Иркутске неизвестные разрисовали и сломали новые уличные туалеты. Как сообщили в пресс-службе администрации города, пять модулей с возможностью использования людьми с ОВЗ установили в областном центре в летне-осенний период. С момента открытия их уже не один раз ломали и портили.
— Наши сотрудники регулярно фиксируют последствия вандальных действий в отношении объектов городской среды, в том числе туалетных модулей. Для устранения ущерба требуются серьезные затраты. Просим горожан бережно относиться к городскому имуществу, паркам, скверам и другим общественным пространствам, — отметила директор МКУ «Городская среда» Марина Прокопьева.
Неизвестные разрисовывают стены и двери уличных кабин, поджигают пластик, закрывают голубей и воруют туалетные принадлежности. Новые модули были куплены ещё в 2023 году по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Ими могут бесплатно пользоваться как жители, так и гости города.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре после ремонта открылся отдел № 1 ЗАГСа.