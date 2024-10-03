ВОЗ сообщила о риске распространения смертельно опасного вируса

Для справки: вирусы Марбург и Эбола относятся к одному семейству вирусов. Вирус Марбург передается человеку от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, а также поверхностями и материалами (постельным бельем, одеждой). В числе его симптомов — сильная головная боль, боль в животе диарея, тошнота, рвота, кровотечение из носа и рта. Для повышения показателей выживаемости пациентов применяют поддерживающую терапию (пероральное или внутривенное восполнение жидкости) и симптоматическое лечение.