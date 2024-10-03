ВОЗ сообщила о риске распространения смертельно опасного вируса

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Миру угрожает эпидемия вируса Марбург (БВМ), предупредила Всемирная организация здравоохранения.
«По состоянию на 29 сентября 2024 года было зарегистрировано в общей сложности 26 подтвержденных случаев заболевания, включая восемь смертей. Случаи заболевания зарегистрированы в семи из 30 областей Руанды», — говорится в сообщении на сайте организации.
Большинство случаев заболевания (более 70%) подтверждено у работников здравоохранения из двух медицинских организаций в Кигали (Руанда).
В настоящее время доступного лечения или вакцины от БВМ не существует. Поэтому людям с симптомами, похожими на Марбург, важно, как можно раньше обратиться за помощью для получения поддерживающего лечения.
ВОЗ оценивает риск этой вспышки, как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне.
«Существует риск распространения этой вспышки на соседние страны, поскольку случаи заболевания были зарегистрированы в районах, расположенных на границе с Демократической Республикой Конго, Объединенной Республикой Танзания и Угандой. Также высок риск международного распространения, поскольку подтвержденные случаи заболевания были зарегистрированы в столице с международным аэропортом и дорожными сетями в несколько городов Восточной Африки».
Известно, что один из контактов совершил международную поездку в Бельгию, в связи с чем приняли соответствующие меры реагирования.
Для справки: вирусы Марбург и Эбола относятся к одному семейству вирусов. Вирус Марбург передается человеку от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, а также поверхностями и материалами (постельным бельем, одеждой). В числе его симптомов — сильная головная боль, боль в животе диарея, тошнота, рвота, кровотечение из носа и рта. Для повышения показателей выживаемости пациентов применяют поддерживающую терапию (пероральное или внутривенное восполнение жидкости) и симптоматическое лечение.