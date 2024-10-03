«Я действительно чувствую, что наш мир подвергся нападению»

Я отправил ему компакт-диск с нашим еще не опубликованным новым альбомом. Он ответил, что нашел там то, что нужно. Это была песня «Никогда», которая стоит в самом финале этого фильма, на ритуальном восхождении героя. Конечно, я тогда был просто рад, что песня в кино зашла, но то, что это будет важная вещь, понял уже на премьере в кинотеатре «Россия» на Пушкинской. До такой степени люди принимали это кино и каждую фразу, что всё стало понятно. Сейчас эта песня приобретает и новый смысл. Она ассоциируется с Данилой Багровым, архетипом простого человека, который рубится за нашу правду. Это же всё его слова: «Русские на войне своих не бросают», «Сила в правде». А с Сережей Бодровым мы работали над его фильмом «Сестры». У него изначально был задумано, что в картине будет музыка группы «Кино» и группы «Агата Кристи».