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Акваторию порта очистят от затонувших судов в Советской Гавани

Исполняющий обязанности капитана порта Советской Гавани Андрей Шатько обязал правительство Хабаровского края осуществить уборку акватории порта от затонувших судов. Распоряжение от 27 сентября опубликовано на сайте администрации морских портов Охотского моря и Татарского пролива.

Так, согласно документу, со дна порта должны быть убраны затонувшие док-понтон и еще несколько плавсредств. В тексте также приводятся сроки устранения замечаний — акватория должна быть очищена до 20 декабря текущего года.

экология